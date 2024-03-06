الصحة تنظم ورشة عمل لأطباء القلب في مستشفى مبرة مصر القديمة

نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل لعلاج مشاكل صمامات القلب بالقسطرة، لرفع مهارات أطباء القلب وتدريبهم على أحدث التقنيات العالمية في هذا التخصص الهام، وذلك بمستشفى مبرة مصر القديمة، التابع للمؤسسة العلاجية، وبالتعاون مع شركة أيبيكو للصناعات الدوائية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التدريبات التي تضمنتها ورشة العمل تمت تحت إشراف أساتذة واستشاريين من جامعتي عين شمس، والأزهر، والمعهد القومي للقلب، بمشاركة الدكتور محمد سعد استشاري الأمراض القلبية في أحد أكبر مستشفيات ألمانيا -عبر تقنية زووم- لنقل الخبرات العلمية، وشرح أحدث طرق علاج أمراض القلب.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن ورشة العمل تضمنت التدريب على كي البؤر الكهربية، واستخدام تقنية «شنيور القلب» في علاج مشاكل التكلسات الشديدة والمعقدة بالشريان التاجي الرئيسي، مع استخدام الموجات فوق الصوتية، لتحديد مدى الضيق الشرياني، وتحديد الدعامة اللازمة للمريض، ضمن خطة علاج كل حالة مرضية.

وخلال ورشة العمل، نوه الدكتور أحمد فرغلي رئيس المؤسسة العلاجية، إلى استحداث أفضل التقنيات العلمية في تخصص الأمراض القلبية لتقديم أفضل رعاية صحية للمريض المصري، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

ولفت الدكتور أحمد فرغلي، إلى أن ورشة العمل تضمنت عمل «بث مباشر» من داخل غرفة العمليات بالمستشفى لعملية توسيع الشريان الرئوي بالبالون لطفلة عمرها 8 سنوات، باستخدام أحدث التقنيات العلمية للوصول لأفضل نتائج علاجية، إلى جانب بث مباشر لحالات توسيع الصمام الميترالي والصمام الاورطي لحالات مرضية في أعمار مختلفة.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام الفخراني مدير مستشفى مبرة مصر القديمة، إلى تطوير ورفع كفاءة قسم القساطر القلبية، وزيادة أسرة رعايات القلب إلى 32 سريرا، وإضافة وحدة قسطرة كاملة، إلى جانب استحداث جهاز الإنعاش القلبي الرئوي الميكانيكي الذي يعتبر من أحدث الأجهزة العالمية في الانعاش القلبي الرئوي.

وأضاف أن المستشفى أجرى خلال عام 2022 عمليات القساطر والصمامات القلبية لـ3600 حالة، وخلال عام 2023 تم توفير القساطر لـ 4200 حالة، ومن المستهدف خلال العام الجاري الوصول لـ5500 حالة، من خلال مركز القساطر القلبية والذي يعد من أكبر المركز المطورة في جراحات القلب.

فيما أكد الدكتور أحمد السواح مدير وحدة القسطرة بمستشفى مبرة مصر القديمة واستشاري القلب بمعهد القلب القومي، سعي المؤسسة العلاجية لتطوير ورفع كفاءة الأطقم الطبية، بالاستفادة من خبرات أفضل الأساتذة، لتوفير أفضل رعاية طبية للمريض المصري.