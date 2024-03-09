لقاء أولاد العم بين الإسماعيلي والمقاولون العرب.. لا غالب ولا مغلوب فى “دورىNile”

انتهت منذ قليل مباراة الدراويش وذئاب الجبل بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فى المباراة التي أقيمت على ملعب الجبل الأخضر اليوم “السبت”، في الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.

بدأ فريق الدراويش بالتسجيل عن طريق اللاعب محمد عبد السميع في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، فيما أدرك هدف التعادل أصحاب الأرض عن طريق فاروقا كابوري في الدقيقة 76، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبتلك النتيجة، رفع فريق الإسماعيلي رصيده للنقطة 14 في المركز الرابع عشر، فيما وصل رصيد ذئاب الجبل إلى النقطة 9 في المركز قبل الأخير.

وسيواجه فريق المقاولون العرب نظيره فريق الجونة، في اللقاء القادم من الدوري الممتاز يوم 31 مارس القادم، فيما سيلتقي الإسماعيلي مع نظيره سموحة في اليوم ذاته.