قداسة البابا يشكر الرئيس السيسي على التهنئة بالصوم

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال كلمته بعشية سيامة وتجليس عدد من الآباء الأساقفة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم السبت، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتهنئته الشعب المصري بمناسبة قرب حلول شهر رمضان والصوم الكبير، وجاء حديث قداسة البابا في هذا الصدد كما يلي:

“نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قدم تهنئة لشعب مصر، لإخوتنا المسلمين بمناسبة شهر رمضان وللمسيحيين بمناسبة الصوم الكبير، وذلك في خطابه اليوم.”.

جاء هذا على خلفية ما قاله الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، اليوم، إذ قدم التهنئة للمصريين مسلمين ومسيحيين بقرب حلول شهر رمضان والصوم الكبير، حيث تتزامن بدايتا الصومين هذا العام، يوم الاثنين المقبل الموافق 11 مارس.