بايرن ميونخ يقسو على ماينز بثمانية أهداف في الدوري الألماني “البوندسليجا”

اكتسح فريقبايرن ميونخ حامل اللقب ضيفه فريق ماينز بنتيجة 8-1، بينها ثلاثية للهداف الإنجليزي هاري كين، ضمن المرحلة الـ25 من الدوري الألماني لكرة القدم اليوم “السبت”.

وكان اللاعب هارى كين نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية “هاتريك” في الدقائق 13، و”45+7″، و70 على التوالى، وتمريره كرتين حاسمتين، وأكمل ليون غوريتسكا (20 و90+2)، توماس مولر (47)، جمالا موسيالا (61) وسيرج غنابري (66) المهرجان التهديفي للعملاق البافاري، فيما سجل هدف ماينز الوحيد تديم أميري (31) من زمن الشوطالأول.

وبهذا الفوز رفع بايرن الذي حقق ثاني أكبر انتصار له هذا الموسم بعدما كان سحق دارمشتات 8-0 في أكتوبر الماضي، رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بفارق سبع نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر الذي يلعب أمام فولفسبورغ غدا الأحد مع فرصة إعادة الفارق إلى 10 نقاط.

وتابع العملاق البافاري صحوته بعد سلسلة من التعثرات محليا، محققا فوزه الثاني تواليا في مختلف المسابقات بعد انتصاره الساحق على لاتسيو 3-0 في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع ليقلب خسارته 0-1 ذهابا ويحجز مكانه في ربع النهائي.

وكان بايرن المتوج بلقب الدوري الألماني في المواسم الـ11 الأخيرة تعرض لهزيمتين أمام ليفركوزن 0-3 وبوخوم 2-3، ثم فاز على لايبزيغ 2-1 وتعادل أمام فرايبورغ 2-2، قبل أن ينتفض أمام لاتسيو وماينز.