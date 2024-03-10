بعد قمة كأس مصر.. اتحاد الكرة يهنئ الأهلي ويشكر الزمالك

بمناسبة فوزه ببطولة كأس مصر لموسم 2022-2023، حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على تقديم التهنئة للنادي الأهلي، وذلك بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما في ملعب «الأول بارك» في المملكة العربية السعودية أول أمس «الجمعة».

وجاء في بيان رسمي أصدره اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم: «يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بخالص الشكر والتقدير، لناديي الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية، وطرفي نهائي كأس مصر «موسم 2023/2022»، والذي أقيم بالمملكة العربية السعودية، على المشهد المميز والمشرف للكرة المصرية».

وأضاف اتحاد الكرة فى بيانه: «كما يتقدم مجلس الإدارة بالتهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي على تتويجه بلقب بطل كأس مصر موسم 2023/2022».

وأختتم اتحاد الكرة بيانه، قائلًا: «يتقدم المجلس بالشكر والتقدير للشركة المتحدة للرياضة للمساهمة في تنظيم ونجاح ذلك الحدث الكبير».