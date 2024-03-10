آخر كلام.. معسكر منتخب مصر ينطلق 13 مارس الجارى

بسبب لاعبى الأهلى والزمالك، استقر المدير الفني لمنتخب «الفراعنة» حسام حسن، على تأجيل انطلاق معسكر المنتخب المقبل 24 ساعة ليبدأ 13 مارس الجارى بدلا من 12 بسبب ارتباط الأهلى والزمالك بمباراتين في الدورى يوم 12 مارس أمام البنك الأهلى والجونة.

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر 7 محترفين لمعسكر شهر مارس، والذي يشهد مشاركة الفراعنة في دورة ودية بالإمارات، وهم: محمد صلاح، أحمد حجازي، محمود حسن تريزيجيه، حمدي فتحي، مصطفي محمد، عمر مرموش، محمد شريف، كما قرر حسام حسن الاكتفاء بضم 25 لاعبا لمعسكر الفراعنة.

ويخوض منتخب مصر ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس بالإمارات، على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس و كرواتيا.

وسيعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، اليوم «الأحد»، قائمة المنتخب لمعسكر شهر مارس، فى الساعة الثانية بعد ظهر الأحد، بمقر اتحاد الكرة للحديث عن التفاصيل الخاصة بمعسكر مارس، والذي يشارك خلاله الفراعنة فى دورة ودية مع منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا بدولة الإمارات.