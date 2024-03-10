السيسي يؤدي اليمين الدستورية في 2 إبريل بالعاصمة الإدارية

قررت اللجنة العامة لمجلس النواب، خلال اجتماعها صباح اليوم الأحد، التوافق على أن يكون حلف اليمين الدستورية للرئيس عبدالفتاح السيسى للفترة الرئاسية الجديدة، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية والمقرر لها 2 إبريل المقبل، وذلك بحسب تصريحات خاصة لـ”الأهالي”.

وقد انطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب منذ قليل، حيث تأخر بدء الجلسة أكثر من نصف ساعة عن ميعادها المقرر سلفًا في الحادية عشر صباحًا، وهي المرة الأولى منذ انطلاق الفصل التشريعي الثاني برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك بسبب الاجتماع الطارئ للجنة العامة والذي استمر لمدة ساعة، وتضم اللجنة في عضويتها كل من رئيس المجلس والوكيلين وممثل الحكومة ورؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية حتى تجتمع وقت لأخر لوضع الخطط واتخاذ القرارات الهامة والخاصة بسير عمل المجلس على المستوى التشريعي والرقابي.

وفي 18 ديسمبر 2023 أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بعدما حصل على 39 مليونا و702 ألف صوت بنسبة 89.6%.