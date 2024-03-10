برلماني: قانون المرور يحقق الانضباط ويقضى على العشوائية

أكد النائب هاني أباظة أن الشارع المصري يشهد عشوائية وزحام بسبب المركبات غير المرخصة، وإقرار قوانين تضبط الشارع هو شيء إيجابي.

وأضاف “أباظة” فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد خلال مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية عن تعديلات قانون أحكام المرور والمقدم من الحكومة: أن وجود سيارات كثيرة قد يكون له تأثير سلبي على المجتمع مشيرا إلى أن الإخوان كانوا يستخدموا السيارات القديمة فى التفجيرات وكانت سيارات مفخخة تؤدى إلى تدمير المباني وتقتل الأبرياء .

ووجه النائب الشكر إلى الشرطة المصرية على الدور الذي تقوم به فى توفير الأمن والأمان وحفظ وانضباط الشارع، مطالبًا بالمزيد من العمل والجهد لتحقيق المنشود في هذا الأمر.

وتابع: أن انضباط وأمان الشارع يؤدى إلى التنمية والاستثمار وما يعود على ازدهار الحياة الاقتصادية مطالبا أيضا بعرض المزيد من القوانين التي تأتى في صالح الوطن والمواطن وتحقق الانضباط.