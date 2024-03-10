حسام حسن يعلن قائمة منتخب «الفراعنة» لمعسكر مارس الجارى

أعلن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، قائمة الفراعنة لمعسكر شهر مارس، والذى ينطلق عقب نهاية مباريات الدوري الممتاز، المقرر لها 12 مارس الجاري.

وشهدت قائمة منتخب مصر التي تضم 25 لاعبًا، غياب محمد صلاح لاعب ليفربول، فيما يظهر حارس مرمى النادى الأهلى مصطفى شوبير للمرة الأولى.

وضمت القائمة النهائية للمعسكر المقبل، والتى أعلن عنها حسام حسن 25 لاعبا هم كل من: فى حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد أبو جبل والمهدى سليمان ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هانى وأكرم توفيق ومحمد حمدى ومحمد شكرى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة وأحمد رمضان.

وخط الوسط: حمدى فتحى ومروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدى أفشة وأحمد نبيل كوكا.

وفى الهجوم: محمود تريزيجيه ومصطفى فتحى وحسين الشحات وعمر مرموش ومصطفى محمد وأحمد عاطف ومحمد شريف ومحمد الشامى، فيما خرج محمد صلاح من القائمة.

وكان المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، قد استقر على تأجيل انطلاق معسكر المنتخب المقبل 24 ساعة ليبدأ 13 مارس الجارى بدلا من 12 بسبب ارتباط الأهلى والزمالك بمباراتين في الدورى يوم 12 مارس أمام البنك الأهلى والجونة.

ويخوض منتخب مصر ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس بالإمارات على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس وكرواتيا.