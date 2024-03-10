وكيل الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بقدوم شهر رمضان المبارك

بعث المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً بأنه شهر تحل فيه البركات والرحمات، نلتمس فيه العفو من الرحمن العلي القدير.

واضاف أبو شقة: بأن هذه الايام المباركة تؤكد وحدة الشعب في مواجهه التحديات، ونتضرع الي الله لحفظ وطننا الغالي مصر، وأن يحفظ قيادة هذا الوطن فيما يصبوا إليه من خطوات وإنجازات ونجاحات ، نبتغي الوصول بسفينة الوطن الي بر الأمان.

وتابع ابوشقة بأن الشهر الكريم تأتي فيه ذكري العاشر من رمضان السادس من أكتوبر 1973، وهي ذكري عطرة، خالدة في قلوب المصرريين حقق فيها ابطال القوات المسلحة نصرا عظيما، عبروا فيه الي المستقبل بعزيمة الأبطال.