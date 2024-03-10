ثنائية بيراميدز  فى الداخلية صعدته للمركز الثالث في الدوري الممتاز

حسم فريق بيراميدز نتيجة لقاءه أمام فريق الداخلية، مُحققًا فوزًا غاليًا على بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام مساء اليوم «الأحد»، في الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

سجل إبراهيم عادل هدف التقدم لبيراميدز فى الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول، بعد تمريرة سحرية من فيستون ماييلي، وفى الدقيقة 84 سجل محمد الشيبى الهدف الثانى لبيراميدز بتمريرة من ماييلى.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط.