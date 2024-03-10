فوز صعب لسموحة على سيراميكا كليوباترا فى «دورىNile»

فاز فريق سموحة على نظيره فريق سيراميكا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد الإسكندرية ضمن الجولة الـ 16، من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز «دورى Nile».

سجل هدف المباراة الوحيد مهاجم سموحة حسام حسن في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول، بعد انطلاقة من هجمة مرتدة سريعة لتحسم النقاط الـ3 للفريق السكندري، الذي اكتشف أخيرًا طريق الانتصارات بعد 5 مباريات لم يفز فيها واكتفى بـ 4 تعادلات وخسارة.

وكان فادي فريد مهاجم سموحة قد سجل هدفاً ثانياً لكنه ألغي بعد العودة لتقنية الفار نتيجة وجود خطأ.

وشهدت الثواني الأخيرة، دراما حقيقية بركلة جزاء احتسبها نادر قمر الدولة حكم المباراة لصالح سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 95، لكن محمد إبراهيم الذي سدد الركلة تصدى لها ببراعة الهاني سليمان.

وبهذا الفوز رفع سموحة رصيده بهذا الفوز إلى 22 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف عن زد إف سي الذي لعب مباراة أقل.

أما سيراميكا فتعد هذه الهزيمة هى الأولى منذ 3 مباريات – فقد تجمد رصيده عند 21 نقطة لكنه تراجع للمركز السابع.