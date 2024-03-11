ركلة جزاء تمنح ليفربول التعادل أمام مانشيستر سيتي في لقاء قمة مثير

منح لاعب «الريدز» أليكسيس ماك أليستير، هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني لفريق ليفربول، ونقطة التعادل أمام مانشستر سيتي 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أنفيلد أمس «الأحد»، ليترك فريق الأرسنال في صدارة الترتيب.

وبهذه النتيجة، يأتى فريق ليفربول فى المركز الثاني متساويًا برصيد 64 نقطة مع الأرسنال، حيث مازال هناك 10 مباريات في صراع ثلاثي مثير على اللقب، فيما يأتى حامل اللقب المان سيتي، الذي لم يخسر في 21 مباراة بجميع المسابقات، فى المركز الثالث برصيد 63 نقطة. وصعد أرسنال إلى القمة بفوزه 2-1 على برنتفورد يوم «السبت».

وبدا أن سيتي في طريقه لمنح المدرب جوارديولا فوزه الثاني في تسع مباريات خاضها على ملعب أنفيلد عندما أفلت جون ستونز من رقيبه ليسدد الكرة في الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 23 إثر ركلة ركنية من كيفن دي بروين.

وكانت الهتافات تصم الآذان عندما سجل ماك أليستير من ركلة جزاء في مرمى إيدرسون في الدقيقة 50، بعد تدخل متهور من الحارس الذي طار في الهواء ليصطدم بداروين نونيز داخل منطقة الجزاء.