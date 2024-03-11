 زعيم الثغر فى مواجهة مودرن فيوتشر فى «دورىNile»

يلتقى اليوم «الاثنين»، فريق الاتحاد السكندري، بنظيره فريق مودرن فيوتشر فى التاسعة والنصف مساء، باستاد الإسكندرية، في مباراة تقام بالجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري قد قرر برئاسة محمد مصيلحي، صرف مكافأة الفوز للاعبي الفريق بعد الفوز على إنبي، لتحفيز اللاعبين لمواجهة مودرن فيوتشر.

ورفع الاتحاد السكندرى رصيده للنقطة 23 فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز في 6 مباراة وتعادل فى 5 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 14.

فيما يأتى فريق مودرن فيوتشر فى المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 16 نقطة، حصدها بعدما خاض 12 مباراة حيث فاز في 4 مباريات وخسر مثلهم وتعادل في مثلهم أيضاً ، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 11.

ويستهدف جهاز مودرن فيوتشر التعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق السكندري قبل مباراة الاثنين المقبل، والتي تجمع الفريقين بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري.

وكان مودرن فيوتشر قد تعادل فى مباراته الأخيرة أمام زد سلبياً، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 15 بالدوري.