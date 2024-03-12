فيوتشر يكشف حالة أحمد رفعت: يخضع لفحوصات وغير مستقر بعد توقف القلب

يخضع صانع ألعاب مودرن فيوتشر أحمد رفعت، لفحوصات طبية متخصصة على القلب، فى الساعات المقبلة، وذلك للتعرف على سبب التوقف المفاجئ لعضلة القلب، والذى تسبب فى سقوطه على أرض الملعب خلال مشاركته فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى.

ويتابع نادى مودرن فيوتشر فى الساعات الأخيرة حالة القلق والحزن لجميع مسئولى وجماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية لنجم الفريق أحمد رفعت بعد سقوطه بشكل مفاجئ فى مباراة الاتحاد السكندرى بالدورى العام.

وتتابع إدارة النادي الموقف لحظة بلحظة من المستشفى وسوف يتم موافاة الجميع أولاً بأول، داعين جموع وسائل الإعلام لاحترام الحياة الشخصية للاعب والموقف الطبي، وسائلين جماهير الكرة المصرية بالدعاء لـ أحمد رفعت بأن يكون سالماً معافاً في أسرع وقت.

وعانى اللاعب احمد رفعت من توقف عضلة القلب لمدة طويلة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبى فى أحد المستشفيات القريبة من الملعب قبل أن تتحسن الأمور طبياً وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا تزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبياً مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية ولايزال اللاعب يتلقى العلاج وعمل الفحوصات اللازمة.

وتتابع إدارة النادى الموقف لحظة بلحظة من المستشفى وسوف تتم موافاة الجميع أولاً بأول، داعين جموع وسائل الإعلام لاحترام الحياة الشخصية للاعب احمد رفعت والموقف الطبى، وسائلين جماهير الكرة المصرية بالدعاء لأحمد رفعت بأن يكون سالماً معافاً فى أسرع وقت.