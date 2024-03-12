رئيس الطائفة الإنجيلية يعزي قداسة البابا تواضروس في حادث استشهاد رهبان جوهانسبرج

تقدم الدكتور القس أندريه زكي بخالصِ العزاءِ لقداسةِ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازةِ المرقسيةِ، في استشهاد ثلاثة رهبان من دير القديس مار مرقس الرسول والأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بعد حادث اعتداء أليم، اليوم الثلاثاء. ونصلِّي أن يمنحَ الربُّ العزاءَ لأسر الرهبان ولشعب الكنيسة المصرية.

وقد أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعرض ثلاثة من الرهبان اليوم لاعتداء إجرامي بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وأسفر الحادث عن استشهاد الرهبان الثلاثة، وهم الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا، والراهب يسطس آڤا ماركوس، والراهب مينا آڤا ماركوس.