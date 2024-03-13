يورجن كلوب يُعلن: جاهزية صلاح للعب أمام سبارتا براج لأقل من 90 دقيقة

كشف مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب، عن موقف قائد منتخب «الفراعنة» ونجم «الريدز» محمد صلاح من المشاركة أمام سبارتا براج غدًا «الخميس»، في إياب ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب «آنفيلد».

وأشار مدرب ليفربول في مؤتمر صحفي قبل مواجهة سبارتا براج: «صلاح جاهز لكن ليس للعب لمدة 90 دقيقة».

أضاف كلوب: «نريد أن نلعب أفضل مباراة ممكنة وبناءًا على ذلك نضع التشكيل، سنرى ستكون درجة جاهزية اللاعبين، وسنضع أكثر اللاعبين جاهزية وعلينا نسيان نتيجة مباراة الذهاب، علينا أن نستمر فى طريقنا ولانفكر بالمباراة القادمة حتى لو كانت ضد مانشستر يونايتد».

وأردف: «لدينا مباراتين قادمتين غدًا «الخميس»، ويوم «الأحد» قبل التوقف الدولي، بعدها سيلعب اللاعبين الدوليين، بضع مباريات مع منتخباتهم، واللاعبين جيدين ويتحلّون بالإستمرارية لكن لدينا سلسلة طويلة من المباريات، ولسنا قريبين بعد من النهاية، سبارتا براج يريدون تصحيح الأمور وعلينا لعب مباراة جيدة وعلينا الإنتباه لذلك».

وردًا على سؤال حول عودة مايكل إدواردز في منصب الرئيس التنفيذي لليفربول، رد كلوب: «أنا سعيد بعودة مايكل إيدواردز، أريد أن أرى ليفربول بأفضل مكان بعد رحيلي، تحدثت معه، لدينا علاقة جيدة مبنية على الإحترافية، الآن عاد وأنا سعيد لأجله».

وردًا على حديث إدواردز معه على البقاء في ليفربول، علق مدرب الريدز ساخرًا: «كلا لأنه ليس غبيًا، لقد إتخذت قراري مسبقاً وغير قابل للتراجع ولا أتخذ قرار بدون التفكير به مليًّا».

وعن مستقبل ليفربول بعد رحيله، قال كلوب: «أنا واثق من نجاح مستقبله، النادي بموضع جيد ومن الرائع التواجد به الآن، أنا سعيد جدًا لليفربول ولمستقبله».