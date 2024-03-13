بعد رباعية البنك الأهلى.. عقوبات رادعة على لاعبى الأحمر

أعلن مدير الكرة بالنادي الأهلى خالد بيبو، أنه بصدد أن يوقع عقوبات على لاعبي الفريق الأحمر بعد الهزيمة المفاجئة التي تلقاها من البنك الأهلي، بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي أقيم ضمن مؤجلات الجولة الـ 15 للدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

جاءت هذه النتيجة، على الرغم من تتويج فريق النادى الأهلي قبل أيام قليلة، ببطولة كأس مصر أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، إلا أن الجهاز الفني لم يتهاون في توقيع العقوبات على لاعبي الفريق بسبب الهزيمة بنتيجة ثقيلة أمام البنك الأهلي.

وأوضحت مصادر إعلامية أن تصريحات مدير الكرة بالنادي الأهلى خالد بيبو، تفيد بأنه أبلغ لاعبي الفريق بعد نهاية مباراة أمس «الثلاثاء»، بأنه سيتم توقيع عقوبات مالية عليهم، هذا بخلاف لائحة الفريق.

وبعد الهزيمة من البنك الأهلي تجمد رصيد الأهلي عند النقطة الـ 17 في المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز جمعهم من 8 لقاءات فقط، في حين رفع البنك الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ 14.