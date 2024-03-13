رسميًا.. مصر تستضيف البطولة الودية بدلًا من الإمارات في مارس الجارى

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان له صدر منذ قليل عن تعديل مكان إقامة البطولة الودية، والتى كان من المُقرر أن تستضيفها الامارات لمعسكر منتخب «الفراعنة» في مارس الجارى، في القاهرة بدلًا من الإمارات.

وكانت اتحادات كرة القدم في كلا من: مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا، قد اتفقت على إقامة البطولة الدولية الودية التي تضم المنتخبات الأربعة في القاهرة، بدلًا من الإمارات كما كان مقررًا في السابق، وعلى أن يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم البطولة.

وقال الاتحاد في بيانه: «تواصلت اتحادات كرة القدم في مصر، كرواتيا، تونس ونيوزيلندا، وتم الاتفاق على إقامة البطولة الدولية الودية التي تضم المنتخبات الأربعة في العاصمة المصرية القاهرة، بدلًا من الإمارات كما كان مقررًا في السابق، وعلى أن يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم البطولة».

وأضاف الاتحاد المصرى لكرة القدم في بيانه: «وتبعًا للاتفاق تقام البطولة في الفترة بين 18-26 مارس الحالي وفقًا للشكل المحدد مسبقًا، حيث يواجه المنتخب المصري نظيره النيوزيلندي، ويلتقي منتخبا تونس وكرواتيا في نصف النهائي، على أن تقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين الخاسرين يوم 25 مارس، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم 26 مارس».

وتعتبر هذه البطولة هي الظهور الأول المدير الفني الجديد حسام حسن، مع منتخب «الفراعنة» الأول لكرة القدم.