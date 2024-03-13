البرلمان يتدخل لحل أزمة إخلاء 30 عقار بالإسماعيلية آيلة للسقوط

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه بشأن ازمة إخلاء عدد 30 عقار من العقارات التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمحافظة الإسماعيلية.

واوضحت عضو مجلس النواب النائبة أمل سلامة في طلبها إلى أنه ورد شكاوى واستغاثات من جانب عدد كبير من أهالي محافظة الإسماعيلية، وبالتحديد مُلاك ما يقرب من 30 عقار بمنطقة الإعلام 2 طريق الكاكولا من العقارات التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مشيرة إلى أنهم تفاجيء مُلاك الوحدات السكنية بتلك العقارات وعددهم 600 وحدة بقرار رقم 549 لسنة 2014 بضرورة إخلاء تلك العقارات وقرار رقم 7 لسنة 2014 بإزالة تلك العمارات من لجنة المنشأت الايلة للسقوط بالمحافظة بشكل تام تمهيدًا لإزالتها بداعي أنها أيلة للسقوط وعلى وشك السقوط.

وأضاف الطلب: أنه وعلى الرغم من أن ذلك القرار قد صدر بعد تشكيل لجنة فحص من لجنة المنشات الآيلة للسقوط وتبين أن تلك العقارات ايلة للسقوط منذ 2014 وحتي تاريخه بعد مرور 10 سنوات لم يحدث لأي عقار سقوط أو خلل جسيم بالعمارات تهدد خطر الملاك وقاطني العمائر وهو ما يُثير الريبة والشكوك حول ذلك القرار، خاصة في ظل الأنباء المتداولة حول وجود نية لدى إحدى الشركات الكبرى في مجال البناء لشراء أرض تلك العقارات واستغلالها في إنشاء مشروع ضخم، وهو ما يهدد مستقبل وإستقرار أكثر من 600 أسرة كاملة.

وطالبت النائبة أمل سلامه عضو مجلس النواب التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل معالجة تلك الإشكالية وإلغاء قرار الإخلاء وقرار الإزالة، وذلك بسبب عدم وجود أي مشاكل بنائية أو شكوك حول سقوط تلك العمارات وإبقاءها كما هي دون الإزالة، حفاظًا على الملكية الخاصة للأفراد والاستقرار الاجتماعي لتلك الأسر.