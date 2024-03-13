القومى للمرأة يشارك فى متجر المصرية بالمتحف المصرى الكبير

فى إطار الاحتفال بأعياد المرأة المصرية ويوم المرأة العالمى خلال شهر مارس، شارك المجلس القومى للمرأة في احتفالية دعم و تكريم المرأة، بمناسبة يوم المرأة العالمي بالمتحف المصري الكبير ، وذلك من خلال معرض خاص، على مدار ثلاث أيام جاء تحت عنوان “متجر المصرية في المتحف”، حيث ضم المعرض منتجات من صنع ايدي سيدات مصر من مختلف المحافظات.

و تناول المعرض عرض لمنتجات رائدات الأعمال من سجاد يدوي ومفارش وخداديات، وتنوعت المنتجات ما بين منسوجات التلي السوهاجي و أشكال المكرميات لزينة رمضان و محافظ جلدية و حقائب مطرزة و مطبوعة يدوياً ، كما ضم الجناح أيضا عرض حي لصناعة أطباق الديكوباج مع الزائرين المترددين علي المتحف .

و شهد متجر المصرية اقبال شديد من قبل زوار المتحف المصرى الكبير من المصريين والجنسيات الأجنبية المتنوعة وأشادوا بمنتجات السيدات، والتى لاقت إعجابهم الشديد.

و ضمت احتفالية المتحف الكببر أيضا معارض متنوعة مقدمة من مؤسسات تدعم وتحفز أعمال المرأة الفنية المبهرة، بجانب العروض الموسيقية وتراث قناوي للتنمية المستدامة من أجل دعم الفنانات الموهوبات.