برلماني يشيد بجهود القيادة المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار بغزة

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير مهما حدث، كما ستظل مصر الداعم الأول للفلسطينين في قضيتهم ضد الاحتلال الاسرائيلي ، مؤكدا أن الدولة المصرية قدمت العديد من المساندات والدعم للأشقاء الفلسطينيين.

مضيفًا؛ أن قطاع غزة يعاني من اوضاع إنسانية صعبة، موضحًا، أنه شعب باسل ومقاوم لآخر نفس ، مشددًا، على موقف مصر الحاسم في القضية مثلما صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي: سعي مصر المكثف لوقف إطلاق النار بالقطاع، ودعم الحصول على الحقوق الفلسطينية المشروعة في الدولة المستقلة.

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على أن الرئيس السيسي منذ بداية الأزمة وهو يعمل على وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه المجازر الوحشية والممارسات المرفوضة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، في ظل حالة صمت دولي باتت غير مقبولة تجاه تلك الممارسات التي تستدعي موقفا دوليًا واضحًا وحازما للوقف الفوري لإطلاق النار ووقف نزيف الدم على الأراضي الفلسطينية.

وشدد الجبلاوي على أن إسرائيل تقوم بحرب غير عادلة ضد اشقاءنا الفلسطينين حيث انها تقوم علي تطهير عرقي ضد كل ما هو فلسطينى، مستنكرا موقف الغرب الذي يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الجرائم ، مشيدا بكافة المساعدات والدعم الذي تقوم به القيادة السياسية المصرية لمساندة الفلسطينين في قضيتهم من قوافل إغاثة واتصالات مكثفة لوقف إطلاق للنار.