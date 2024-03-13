مايا مرسي : للمرأة دور مهم في ضمان وحدة الأسرة.. والحفاظ على قيمها وحماية الأجيال الجديدة والمستقبل

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في الحدث الذي نظمته جمهورية مصر العربية بالتعاون مع منظمة التعاون الاسلامي احتفالاً بالذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في عام 2024، تحت عنوان : “تمكين الأسرة من أجل التنمية المستدامة: أفضل الممارسات في دعم حقوق الإنسان للنساء والفتيات ” ، جاء ذلك خلال مشاركتها على رأس وفد مصر فى فعاليات الدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة csw68 حول “تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مواجهة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل للقيام بذلك” ، والتى تعقد خلال شهر مارس الجارى.

أكدت الدكتورة” مايا مرسي” خلال كلمتها عن حزنها العميق للمعاناة التى تعيشها حالياً المرأة والأسر الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي غير الانساني على قطاع غزة ، مناشدة المجتمع الدولى بالتضامن مع الشعب الفلسطيني الأبي وايجاد حلول لوقف الحرب على القطاع وانهاء المعاناة .

وأوضحت أن تنمية الأسرة، يعنى الحديث عن دعم الوصول إلى رعاية جيدة للأطفال، ورعاية صحية ممكنة بأسعار وتكاليف يمكن تحملها، فضلاً عن توفر الفرص التعليمية، وبيئة العمل المرنة، وبرامج إجازة الأمومة والأبوة المناسبة، والاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة وفترة المراهقه، إلى جانب توفير الرعاية الصحية لجميع الأعمار، و رعاية المسنين.” مضيفة أنه عندما نتحدث عن تنمية الأسرة، فإننا نتحدث عن تعزيز الخصائص السكانية لسكاننا، وتمكن هذه السياسات الأسر من كسر دائرة الفقر والاستثمار في مستقبل أكثر إشراقا لأطفالهم.

و أعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق الامتنان للحكومة المصرية و الرئيس عبد الفتاح السيسي للإرادة السياسية غير المسبوقة لتعزيز حقوق المرأة في مصر، مشيرة إلى أنه في السنوات العشر الماضية، تُرجمت حقوق المرأة الدستورية إلى سياسات وقوانين واستراتيجيات وبرامج.

وأوضحت أن مصر قامت ايضاً ببناء إطار استراتيجي قوي للمرأة. مشيرة الى أن مصر أول دولة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 في مارس 2017 تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ، كما تم مؤخرًا إطلاق أول استراتيجية في مجال حقوق الإنسان والتي جاءت متسقه مع محاور استراتيجية تمكين المرأة.2030

كما قدمت مصر وقادت اصدار قرارًا لمجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال السنة الدولية للأسرة، مما يؤكد من جديد التزام مصر بتحسين هذه الأجندة على المستويين الوطني والدولي.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ، قامت مصر بتمديد فترة إجازة الأمومة، وتوفير بيئة عمل مرنه للنساء في قطاعات محددة، ودعمت إنشاء حضانات لرعاية الاطفال ، إلى جانب دعمها لبرنامج التأمين الصحي الوطني.

وأضافت أن مصر قامت بإطلاق برنامجين تنمويين كبيرين، البرنامج الأول هو المشروع القومى للتنمية الأسرة المصرية مخصصة للنساء يهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري ومعالجة مسألة زيادة معدلات السكان وهذا هو النهج الذي تتبناه مصر والذي يركز على الأسرة لتمكين النساء والفتيات وتعزيز تكافؤ الفرص داخل الأسرة، أما البرنامج الثاني هو برنامج حياة كريمة الذي يهدف تطوير البنية التحتية في 4000 قرية في جميع أنحاء مصر، مشيرة إلى أن كلا البرنامجين يضعان التمكين الاقتصادي للمرأة كأولوية أساسية في تنفيذه.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه بالنسبة للأجيال القادمة، فقد أطلقت مصر ” الإطار الوطنى للإستثمار في الفتيات ” تحت رعاية السيدة انتصار السيسي ، وهما كل من برنامج” نورة” ومبادرة “دوى” والذان صمما من أجل مراعاة احتياجات الفتيات ، وتعليمهن كيفية التعبير عن انفسهن ، وتزويدهن بالتدريب اللازم حول كيفية تعزيز صحتهن خاصة خلال هذه المرحلة المهمة في حياتهن وتركز البرامج أيضًا على التعليم والقيادة والحماية من أي شكل من أشكال العنف ضدهم.

وأكدت رئيسة المجلس أن الواقع الجديد في هذا المجتمع المتغير، والتهديدات التي تواجه وحدة الأسرة التقليدية، تؤثر على المجتمع ككل. مشيرة إلى أن للمرأة دور مهم في ضمان وحدة الأسرة.. والحفاظ على قيم مؤسسة الأسرة وحماية الأجيال الجديدة والمستقبل.

وأوضحت أن الأسرة هي نواة مجتمعاتنا،ولذلك نؤكد التزامنا العالمي بتعزيز الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وأشارت أنه فيما يتعلق بتمكين النساء والفتيات…. فنحن ملتزمون بضمان حصول النساء والفتيات على الدعم والموارد والتشجيع لتحقيق إمكاناتهن الكاملة.مشيرة إلى إن تمكين النساء والفتيات يشكلن عوامل محفزة للتغيير الإيجابي داخل الأسر والمجتمعات وخارجها. بما يشمل احترام وحماية حقوقهم على النحو المنصوص عليه في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

وحول حقوق الطفل ورفاهية الأسرة أكدت دكتورة مايا مرسي أنه يمتد التزامنا إلى ضمان رفاهية الأطفال داخل وحدة الأسرة التقليدية، واحترام وحماية حقوقهم على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل. ويشمل ذلك إعطاء الأولوية للحصول على التعليم والرعاية الصحية والحماية من العنف داخل الأسرة.

واوضحت أنه تأكيدًا على أهمية الشراكات بين الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، فإننا نلتزم بدعم حقوق الإنسان داخل الأسرة. بما يتماشى مع مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مشيرة أنه يمكننا . معًا، الاستفادة من مواردنا الجماعية وخبراتنا لإنشاء نظام بيئي داعم لحقوق الاسرة في جميع أنحاء العالم.