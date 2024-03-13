نقيب الفلاحين: 2000 جنيه لإردب القمح سعر مرضي وعادل 

أكد “حسين عبدالرحمن أبوصدام ” نقيب عام الفلاحين أن موافقة مجلس الوزراء علي زيادة سعر اردب القمح من 1600 جنيه ل 2000 جنيه خبر سار لمزارعي القمح وهو سعر مرضي للمزارعين وعادل .

وأوضح ن القمح بالاسعار الجديده يصل إلي 13 ألف جنيه وهو يزيد عن سعر القمح الروسي حاليا بنحو 3 آلاف جنيه .

و أضاف “عبدالرحمن” أن سعر طن القمح الروسي يصل حاليا إلي 198 دولار بنحو 10 آلاف جنيه مصري والقمح المحلي بالاسعار الجديدة يصل إلي 260 دولار تقريبا اي 13 الف جنيه مصري تقريبا حيث يزيد سعر الإردب عن 40 دولار بسعر الدولار حاليا في مصر فيما لا يزيد سعر اردب القمح الروسي عن 31 دولار ، ويزن اردب القمح 150 كيلو جرام .

وأشار أبوصدام أن هذا السعر هو السعر الذي طالب به المزارعين من قبل ويعد اقرار السعر استجابه لرغبة المزارعين بعد أن كان السعر الاسترشادي الذي وضعته الحكومه مؤخرا هو 1600 جنيه للإردب مما يسعد المزارعين ويعد دعما لهم وتحفيزا لزيادة الكميات التي سوف تورد للحكومة.

وأكد عبدالرحمن أن المساحه المنزرعة من الأقماح تزيد عن 3 مليون فدان ونتوقع انتاج يزيد عن 9.5 مليون طن كما نتوقع ان تستلم الحكومه نحو 4 مليون طن منهم حيث يبدأ حصاد وتوريد الأقماح في إبريل المقبل ويستمر حتي منتصف يوليو القادم.