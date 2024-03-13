قداسة البابا يهنئ بالصوم وبيوبيل “كنائس الشرق الأوسط”

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني أبناءه ببدء الصوم الكبير، وذلك في مستهل عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقد مساء اليوم في كنيسة الشهيد مار جرجس هليوبوليس بمصر الجديدة، وقال قداسته: “أهنئكم بالصوم الكبير الذي بدأ أول أمس الاثنين، وهي فترة مقدسة أرجو أن نهتم أن نخزن فيها الخزين الروحي”

كما هنأ قداسته مجلس كنائس الشرق الأوسط بمرور ٥٠ سنة على تأسيسه، وذلك بمناسبة مشاركة عدد من الكنائس الأعضاء في المجلس وأمينه العام الدكتور ميشال عبس، في اجتماع الأربعاء الأسبوعي اليوم في افتتاح أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين، وقال قداسة البابا: “نهنئ مجلس كنائس الشرق الأوسط بمرور خمسين على العمل في الشرق الأوسط وهي فترة شهدت عملاً وإنجازات كثيرة، ونحن استضفنا لأول مرة الجمعية العامة هنا في مصر عام ٢٠٢٢.”