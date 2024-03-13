بسبب دورة رمضانية الأزمات تلاحق شيكابالا

أزمة جديدة تلاحق قائد فريق القلعة البيضاء محمود عبدالرازق «شيكابالا»، والذى أصبح مهددًا بدخول ساحات القضاء بسبب دورة رمضانية.

بداية القصة تأتى من أن الأمير السعودي عبدالله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، يقوم بتنظيم دورة رمضانية كبرى، تشهد مشاركة عدد من نجوم الكرة العربية والعالمية، وقد أعلن الأمير من قبل عن مشاركة شيكابالا في الدورة بفريق سداسي، مؤكدا اتفاقه مع قائد الزمالك، على أن يحضر ومعه 7 مرافقين.

لكن يبدو أن شيكابالا لم يقم بالوفاء بالأمر، مما أثار حفيظة الأمير عبدالله بن سعد، والذى عبر عن استياءه من تصرف شيكابالا في تغريدة له عبر موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، وهاجم اللاعب مؤكدا أن سيقوم بمقاضاته.

وكتب الأمير السعودي في تغريدته التي نشرها اليوم «الأربعاء»، وأرفقها بصورة لشيكابالا: «للأسف لاعب غير مسؤول ولم يحترم الاتفاق الذي كان بيننا.. تسلم مقدم العقد في بيته في مصر وظل يؤكد حضوره حتى أمس بعد الحجز له ولسبعة مرافقين».

وأكمل الأمير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز: «لم يحضر اللاعب اليوم أيضا حسب الاتفاق، وإن شاء الله سوف أتخذ معه إجراء قانونيا»، فى تلميح منه باللجوء إلى القضاء.

وكان من المقرر أن يخوض شيكابالا مباراة الافتتاح للبطولة التي تحمل اسم الأمير والمقررة الأربعاء، ضمن فريق يضم معه عدد من النجوم، بينهم الهولندي كلارنس سيدورف، والفرنسي إيريك أبيدال، والمغربي محسن متولي.