حزب التجمع ينعي الدكتور حمدي السيد نقيب الاطباء الأسبق

ينعي حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال عضو مجلس الشيوخ ، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور حمدي السيد أستاذ أمراض القلب ورئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب السابق والنقابي القدير، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان..وستشيع جنازة الفقيد ظهر اليوم الخميس ،بمسجد الصديق بشيراتون مصر الجديدة ..

و الدكتور حمدي السيد عمل أستاذا لأمراض القلب في كلية طب جامعة عين شمس، وعضوا بالجنة العلمية لترقية الأساتذة، وعضوا لمجلس الشعب لثلاث دورات متتالية، وحاصل على جائزة النيل ووسام الجمهورية من الدرجة الأولى ،ونوط الواجب العسكري ،ووسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى أيضا..و تقلد منصب نقيب عام أطباء مصر لأربع دورات متتالية، وله الكثير من المواقف المشهودة، حفاظا على مهنة الطب وحقوق الأطباء، وله العديد من المساهمات الفكرية والإبداعية في مجالات الصحة..