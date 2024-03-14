بعد تراجع نتائج الفريق.. جوميز يهدد المقصرين فى الزمالك

وجه المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، تحذيرًا شديد اللهجة وصل إلى حد التهديد للمقصرين فى القلعة البيضاء، بالتجميد خاصة بعد تراجع النتائج، التى تسببت فى وضع الفريق الصعب بالمركز الثالث عشر فى ترتيب فى جدول الدوري.

وطالب جوميز لاعبى الفريق بمراجعة حساباتهم خاصة خلال فترة التوقف الدولى التى يخوض فيها المنتخب الوطنى دورة ودية، موضحاً لهم بأن المستهتر لن يكون له دور معه فى الفريق فى الفترة المقبلة.

جوميز وجه اللوم بشدة وعنف للاعبين بعد مباراة الجونة، بسبب الأخطاء التى جاءت فى اللقاء وكلفتهم خسارة المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، مؤكداً أن هذه الأمور لن يقبل بها فى الفريق، خاصة أن هدفه إعادة الفريق إلى المنافسة على دورى نايل.

وكان فريق نادى الزمالك قد خسر أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى جمعتهما مساء «الثلاثاء» على استاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة دورى nile.