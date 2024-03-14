السماوى يقطع الطريق على الأبيض ويقترب من تجديد عقد رمضان صبحى

اقترب نادى بيراميدز من تجديد تعاقد لاعب الفريق رمضان صبحى، خلال الفترة المقبلة ليغلق بهذا التجديد باب انتقال اللاعب لصفوف الزمالك فى الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ترددت أنباء عن فتح قنوات اتصال فيما بين اللاعب وإدارة الزمالك فى الفترة الأخيرة.

وكانت إدارة نادى بيراميدز، قد فتحت باب المفاوضات مع رمضان صبحى لتجديد تعاقده، ليصبح مرتبطًا بعقد سارى لمدة 4 سنوات تبدأ من الموسم المقبل، لاسيما أن رمضان صبحى ما زال متبقى فى عقده مع بيراميدز موسم ونصف الموسم.

كما تضمن الاتفاق على التعاقد فيما بين السماوى ورمضان صبحى، وعدًا من مسئولى بيراميدز بالسماح للاعب بخوض تجربة الاحتراف الخارجى حال تجديد تعاقده وتلقيه عرضًا مناسبًا من أحد الأندية الخارجية.