منتخب مصر يخوض تدريباته استعدادًا للبطولة الودية

خاض منتخب مصر مساء أمس «الأربعاء» تدريبه الأول بقيادة حسام حسن، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا للبطولة الودية.

وأوضح الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن التدريب الأول تحت قيادة التوأم بدأ بفترة إحماء ثم بعض الجمل الفنية والتكتيكية وأعقبه جلسات استشفاء للاعبين.

ويواجه منتخب مصر بقيادة المدير الفنى حسام حسن نظيره النيوزيلندى، فى الثانى والعشرين من شهر مارس الجارى، بينما يلعب المنتخب التونسى أمام نظيره الكرواتى، ويلتقى الخاسران من المواجهتين فى الخامس والعشرين من مارس، قبل مواجهة الفائزين فى اليوم التالى، فى ختام بطولة الإمارات الودية.

ويشارك منتخب مصر في البطولة الودية الدولية رفقة كل من: “كرواتيا، تونس ونيوزيلندا” خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري، والتي تستضيفها مصر.

وكان حسام حسن، قد أعلن قائمة المنتخب الوطنى والتى ضمت 25 لاعبًا، وشهدت غياب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومحمد الننى، لاعب أرسنال.

وضمت القائمة :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير ومحمد عواد ومحمد أبو جبل والمهدى سليمان.

الدفاع: محمد هانى وأكرم توفيق ومحمد حمدى ومحمد شكرى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة وأحمد رمضان.

الوسط: حمدى فتحى ومروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدى أفشة وأحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمود تريزيجيه ومصطفى فتحى وحسين الشحات وعمر مرموش ومصطفى محمد وأحمد عاطف ومحمد شريف ومحمد الشامى.