السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من السكر

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ)

لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) ،واشترطت

الهيئة أن تكون فترة الوصول من 5 – 17 مايو أو من 18 – 30 مايوأ، و من 5 – 30 مايو 2024،،على أن تقدم أسعار العروض على أساسCIF بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي .

وأن أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 23 مارس 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بشارع القصر العيني .

باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين