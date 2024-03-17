إيمان كريم تشيد بإتاحة عدد من الأعمال الدرامية بلغة الإشارة

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فاعليات صالون دار الأوبرا الثقافي والذي حمل عنوان ” دور الفن في رفع وعي المجتمع” وذلك ضمن نشاط الموسم الثقافي والفكري لدار أوبرا القاهرة.

من جانبها ثمنت المشرف العام على المجلس، خلال مشاركتها الرئيسية منصة الصالون الدور المهم والحيوي الذي تقدمه دار الأوبرا المصرية في إثراء الحركة الثقافية والادبية والفنية، مؤكدة في هذا الشأن على عنوان الصالون وهو “دور الفن في رفع وعي المجتمع” وهو ما انعكس مؤخرا من زيادة الوعي المجتمعي عن طريق الفن بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، على أهمية دور الفن في تبصير المجتمع وتغيير النظرة السلبية لعدد من الفئات المجتمعية ومنهم الاشخاص ذوي الاعقة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الفن يعتبر مكون رئيسي من مكونات رفع الوعي.

وأشادت الدكتورة إيمان كريم، بترجمة عدد من الأعمال الفنية للغة الإشارة حتى يتسنى للأشخاص من الصم وضعاف السمع متابعتها باعتبارهم شركاء في المجتمع وجزء أصيل منه، مؤكدة في هذا الامر على ضرورة إتاحة كافة الاعمال الفنية والسينمائية والمسرحية والدرامية وغيرها، واشادت بترجمة مسلسل “عتبات البهجة” الذي يعرض حاليا في شهر رمضان الكريم للغة الإشارة، موجهة الشكر للمنتج جمال العدل على هذه الخطوة والإتاحة التي قدمها في المسلسل.