عضو بالشيوخ يطالب بقاعدة بيانات للطلاب المصريين في الخارج والجامعات المعتمدة

أكد النائب طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن عبء متابعة الطلبة المصريين في الخارج يقع علي وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، خاصة بعدما تعرضوا إلى مشاكل كبيرة عقب الحرب الروسية الأوكرانية، والذي تحتم عليهم العودة للدراسة بمصر.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب المناقشة العامة مقدم من النائب شريف الجابري وكيل لجنة الشباب والرياضة بشأن استيضاح خطة الحكومة للتواصل والاستفادة من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، وموجه لكلا من: وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الدولة، للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والخارجية.

مضيفًا: أن المصريين في الخارج مكسب كبير للدولة المصريين، ونطالب بقاعدة بيانات لجميع الطلبة الدارسين في الخارجين، وقاعدة بيانات للجامعات الخارجية المعتمدة في مصر حتى لا يقعوا ضحية جامعات غير معترف بها في وزارة التعليم العالي.

وتابع: الطلبة المصريين الدارسين في الخارج تعرضوا لأبشع أنواع الابتزاز من مكاتب ضللتهم في الحصول إثبات أنهم مقيدين في الخارج وهناك ابتزاز من نوع آخر، وبعض الجامعات يضغطون علي بعض الطلاب بدعوي نزولهم سنة دراسية ماضية كشرط لالتحاقهم.

وشدد على أن المتابعة الدورية لهؤلاء الطلاب الدارسين في الخارج ، حتى تستمر ولائهم ووطنيتهم التي خرجوا بها من مصر.