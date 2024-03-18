عمرو عزت يطالب الحكومة بتوضيح استراتجياتها بشأن المصريين الدارسين بالخارج بعد عودتهم

طالب النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ من الحكومة بتوضيح استراتجياتها بشأن الطلبة المصريين الدارسين بالخارج بعد عودتهم، وخاصة الدارسين للقطاع الطبي، الهندسي، والتقني، وربطهم بالسوق المصري.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب المناقشة العامة مقدم من النائب شريف الجابري وكيل لجنة الشباب والرياضة بشأن استيضاح خطة الحكومة للتواصل والاستفادة من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، وموجه لكلا من: وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الدولة، للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والخارجية.

واعتبر نائب التجمع أن مناقشة قضية التواصل والاستفادة مع الطلبة المصريين بالخارج جاءت في ظرف دقيق ونحن نبني ونؤسس للجمهورية الجديد نحتاج لكل العقول الدارسة في الداخل والخارج للمساعدة في بناء الدولة.

وطرح “عزت” بعض الاستيضاحات والتساؤلات الموجهة للحكومة حول آلية التنسيق بين الهجرة، التعليم العالي، الخارجية، والأعلى للجامعات بشأن معادلة بعض الشهادات التي يحصل عليها الطلاب من الخارج، وخاصة بعض الصعوبات في معادلتها بالشهادات المصرية.