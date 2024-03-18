سفارة سويسرا فى مصر تمنح مارسيل كولر لقب “أشهر مواطن سويسري»

حصل المدير الفنى للمارد الأحمر، السويسري مارسيل كولر، على لقب شرفي من سفارة بلاده في مصر.

وكانت سفارة سويسرا فى القاهرة، قد احتفت بمارسيل كولر الذي وصفته بـ”أشهر مواطن سويسري في مصر”، وقدمت له التهنئة على تحقيق لقب كأس مصر.

وقالت السفارة السويسرية فى القاهرة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “إنه لمن دواعي السرور مقابلة أعضاء الجالية السويسرية في مصر”.

وأضافت السفارة: “هذه المرة اجتمعت السفيرة إيفون باومان مع المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، أشهر مواطن سويسري في مصر، مبروك له وللأهلي الفوز بلقب كأس مصر”.

وكان مارسيل كولر، قد حقق مع النادى الأهلي لقب كأس مصر (2022-2023) بعد الفوز على غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 8 مارس الحالى.

وكان مارسيل كولر، قد تولى تدريب الأهلي في سبتمبر 2022، وقاد “المارد الأحمر” لحصد 7 ألقاب، بجانب الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية مؤخرا.