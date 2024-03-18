في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.. خطة الزمالك للقاء فيوتشر «الضغط على المنافس»

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم “الاثنين”، فقرة تدريبية فنية خاصة خلال استعدادات الأبيض، التي أقيمت اليوم “الاثنين” على ملعب النادي بميت عقبة، وذلك استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الفقرة الفنية التدريبية، تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، وتم التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية الخاصة بالتدرج بالكرة والضغط على المنافس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر، والمقرر لها يوم 31 مارس الجارى، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السابع إبريل المقبل.