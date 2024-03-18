تعرف على ملاعب مباريات بطولة العاصمة الإدارية

تستعد جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباريات بطولة العاصمة الإدارية، والمُقرر إقامتها في مصر خلال الأسبوع القادم، وتشارك فيها 4 منتخبات.

ويذكر أن منتخب مصر، سيواجه نظيره منتخب نيوزيلندا مساء يوم “الجمعة” القادم، في افتتاح بطولة العاصمة الإدارية، على أن يتأهل الفائز فى هذه المباراة، لمواجهة الفائز من مباراة تونس أمام كرواتيا في الدور النهائي، فيما يلتقي الخاسران في نصف النهائي في مباراة تحديد مركزين الثالث والرابع.

وقد استقرت اللجنة المنظمة لبطولة العاصمة الإدارية، على إقامة مبارياتها في إستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثناء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي ستُقام على إستاد القاهرة الدولى.

وفيما يلى مواعيد وملاعب مباريات بطولة العاصمة الإدارية:

مصر أمام نيوزيلندا – 22 مارس – إستاد مصر

تونس أمام كرواتيا – 23 مارس – إستاد مصر

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع – 26 مارس – إستاد القاهرة

مباراة الدور النهائي – 26 مارس – إستاد مصر.