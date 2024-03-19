بيراميدز يُعلن تجديد عقد لاعبه أسامة جلال

أعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي، عن تجديد عقد مدافع الفريق اللاعب أسامة جلال، من أجل استمراره ضمن صفوفه، وفى ظل سعى السماوى لتدعيم صفوفه بشكل مستمر, وذلك من خلال ضم صفقات جديدة إلى جانب تجديد عقود عناصره الأساسية.

وكان نادى بيراميدز قد أصدر بيانًا له، تم نشره عبر موقعه الالكترونى، ليُعلن من خلاله عن استمرار مدافعه أسامة جلال مع الفريق.

وذكر البيان الذى أصدره السماوى، وقال فيه: «في إطار سياسة إدارة نادي بيراميدز في الحفاظ على العناصر والركائز الأساسية لفريق الكرة الأول، أعلن النادي عن تجديد تعاقده بشكل رسمي مع المدافع الدولي الشاب أسامة جلال».

وجاء قرار إدارة بيراميدز بتجديد تعاقد أسامة في إطار سلسلة من تجديد التعاقدات لبعض عناصر الفريق والقوام الأساسي سيتم الإعلان عنه تباعا خلال الأيام المقبلة.

ويعد اللاعب أسامة جلال، واحدا من أهم لاعبي خط الدفاع في الكرة المصرية، ويقدم مستويات مميزة مع النادي وحرمته الإصابة من التواجد في نهائيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة مع المنتخب الأول في كوت ديفوار.

كما سبق لأسامة جلال أن توج مع المنتخب المصري للشباب بلقب بطولة أفريقيا تحت 23 سنة بالقاهرة عام 2019، كما خاض مع المنتخب الأولمبي منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2022.