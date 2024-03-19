مايا مرسي ورئيس لجنة الأسرة بدولة أوزباكستان يبحثان سبل التعاون في ملف تمكين المرأة

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مع السيدة باربيبوييفا أوزودا رئيسة لجنة الأسرة والمرأة في أوزباكستان، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب في ملف تمكين المرأة بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات الدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW68 بنيويورك.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي التقدم المحرز فى ملف التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وبرامج ريادة الأعمال التي تهدف إلى تنمية مهارات السيدات بإدارة المشروعات وتطوير الصفات الريادية والشخصية لهن، وتشجيعهن على البدء بمشروعاتهن المتناهية الصغر، بالإضافة إلى برامج الشمول المالي التي تهدف إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة اَلية عمل مجموعات الادخار والإقراض. فيما أكدت رئيسة لجنة الأسرة والمرأة في أوزباكستان بوجود تشابه بين الجانبين في مجال تمكين المرأة مشيرة إلى اتجاه دولتها لإصدار تشريعات لتمكين المرأة فى المجال الاقتصادي وريادة الأعمال وصحة المرأة.