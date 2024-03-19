رئيس مودرن فيوتشر: الفريق غير مؤهل لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية

أكد رئيس مودرن فيوتشر وليد دعبس، أن لاعبي فريقه غير مؤهلين نفسيا في الوقت الحالي لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية بعدما حدث لزميلهم أحمد رفعت.

وقال وليد دعبس في تصريحات عبر مُتلفزة: «لا تتصور حجم الصدمة، بالنسبة للاعبين أو الجهاز الفني بسبب ما حدث لأحمد رفعت، وكنت أشاهد المباراة في التلفزيون ومازال لدي صدمة حتى الآن، فما بالك باللاعبين والجهاز الفني وخصوصا أن أحمد رفعت قريب جدًأ من الناس كلها».

وأضاف وليد دعبس: «لاعبو فيوتشر يشعرون بحجم المسئولية والاهتمام الموجود، لن نضيع ثانية وحدة، أي شئ نستطيع تقديمه لرفعت سنقدمه، وكل شئ بإيد ربنا، اللاعبون تركوا الموضوع على ربنا، تحدثنا معهم ومع الجهاز الفني وأخبرناهم بما نستطيع القيام به في أزمة رفعت».

وأختتم وليد دعبس تصريحاته، قائلًا: «التدريبات بدأت بعد الأجازة، الدنيا لاتقف، اللاعبين حالتهم النفسية غير جاهزة وهذا يظهر بوضوح في التدريبات، ولسنا مؤهلين في هذا التوقيت لخوض مباراة الزمالك، أستيقظ من النوم أريد معرفة الجديد بخصوص رفعت، هناك اهتمام من الشارع بالحالة، أتمنى في اليومين المقبلين أن نرى تغيير في الحالة، وهذا سيعطي دافع كبير للفريق».