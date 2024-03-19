بقيمة 143 مليون دولار.. البرلمان يوافق على اتفاقية مساعدة بين مصر والوكالة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي

وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء علي التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية لإضافة مبلغ 12 مليون دولار أمريكي، وزيادة إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي ليصبح 143.6 مليون دولار أمريكي، وذلك للتركيز على دعم خلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل.

وأكد تقريراللجنة المشتركة بمجلس النواب أن الإتفاقية تستهدف خلق قوى عاملة متعلمة لتلبية سوق العمل المحلية والدولية وتحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي ومهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية والمهارات الحسابية للكبار، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة المرتبطة بالحياة الواقعية، وتدريب المعلمين الجدد، وتقوية مجالس أمناء المدارس، فإن اللجنة المشتركة إذ توافق على هذا الاتفاق بين جمهورية مصر العربية و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

كما وافقت الجلسة العامة اليوم علي اتفاقية التعديل السادس لمنحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بين مصر والوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

وتستهدف الإتفاقية دعم برنامج مصر لتنظيم الاسرة المرحلة الأولى والثانية ، بالاضافة الى دعم جهود الدولة في مواجهة الاستجابة الطارئة لفيروس كورنا (المرحلة الرابعة)، ودعم أسرة لتنظيم الاسرة (المرحلة الخامسة)، متضمنا أنشاء برنامج الكتروني لتسجيل المنتفعات (HMIS) وسلسلة أدارة الامداد والتموين (LAMIS)، بالإضافة الى تحسين جودة الخدمة ورفع قدرات مقدمي الخدمة، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة والاجهاض، وتفعيل مشاركة المهام بالنسبة للممرضات في مجال تنظيم الأسرة وتحسين قدراتهم، وتعظيم دور القطاع الخاص في تقديم خدمات تنظيم الأسرة ، واستمرارية توافر تنظيم الاسرة باستخدام أدوات المسار الاستراتيجي للأمن سلع الصحة الانجابية تجهيز وتطوير مراكز التدريب، ونشر الرسائل الصحية ورفع قدرات الكوادر البشرية، اعداد منهج لتغيير السلوك بناء على الممارسات والمعوقات التي تواجة مقدمي الخدمة، تحديد الاحتياجات والتدخلات بالمناطق العشوائية، وتجديد العيادات المتنقلة.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فإن تم التفاوض على زيادة مبلغ الدفعة الأولى من المنحة من 6 ملايين دولار إلى 11 مليون و 36 ألف دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 5 ملايين و 36 ألف دولار أمريكي بموجب التعديل الأول للاتفاقية المشار إليها في 24/7/2018 والتي أقرها المجلس بجلسته المعقودة في 15/1/2019.