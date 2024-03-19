اتحاد المصريين بالسعودية: وزارة الحج بالمملكة تتيح أداء العمرة لجميع أنواع التأشيرات

أكد عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن وزارة الحج والعمرة أتاحت أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف لضيوف الرحمن القادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات من جميع أنحاء العالم ، جاء ذلك من خلال بيان وزارة الحج والعمرة تحت شعار مهما كان نوع التأشيرة تستطيع أداء العمرة .

وأضاف حنفي أنه جاء ذلك تسهيلاً على ضيوف الرحمن ، يتمكن جميع حملة التأشيرات من أداء المناسك ، ويشمل ذلك تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية ، وتأشيرة العبور (الترانزيت) ، وتأشيرة العمل ، والتأشيرات السياحية الإلكترونية .

وأختتم حنفي أنه لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بسهولة ويسر يجب على الزائر تحميل تطبيق (نسك) ، وإستخراج تصريح أداء العمرة وزيارة الروضة الشريفة من التطبيق ، والإلتزام بالحضور في الوقت والتاريخ المحددين ، والإلتزام بالإجراءات والإرشادات التي أعلنت عنها قوات أمن العمرة تحت شعار (يسر وطمأنينة) .