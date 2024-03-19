صفوف منتخب «الفراعنة» اكتملت بعد انضمام المحترفين

اكتملت صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن، وذلك بعد انضمام المحترفين لصفوف معسكر منتخب «الفراعنة»، المقام بالقاهرة في إطار الاستعداد لبطولة كأس عاصمة مصر، والتي تضم مع منتخب«الفراعنة»، منتخبات كل من: نيوزيلندا و كرواتيا و تونس.

ويُذكر أن قائمة منتخب مصر، تضم 25 لاعبا هم : محمد أبو جبل ومحمد عواد والمهدي سليمان ومصطفي شوبير وأحمد حجازي ورامي ربيعه ومحمد هاني ومحمد حمدي وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري ومروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفي شلبي ومصطفي فتحي وأحمد عاطف ومحمد الشامي ومحمد شريف .

حضر مران منتخب مصر رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصرى جمال علام، والمستشار القانوني لاتحاد الكرة محمد الماشطة.