فصل جهاز التنفس الصناعي عن أحمد رفعت.. استرد وعيه جزئيًا

أعلن مستشفى زمزم، الذى يرقد فيع لاعب مودرن فيوتشر أحمد رفعت فصل جهاز التنفس الصناعي عن اللاعب بعدما اسرد الوعي بشكل جزئي.

وأشار المستشفى، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن اللاعب مازال تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، حتى تستقر كافة أموره الطبية.

ومن جانبه أعلن نادي مودرن فيوتشر، الأمر ذاته عبر بيان رسمي في وقت لاحق، يحمل المعنى ذاته.

أحمد رفعت كان قد سقط بصورة مفاجئة على أرضية الملعب بدون كرة، في الدقيقة 88 من عمر مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري التي جمعتهما مساء الإثنين الماضي، وبدون أى مشاركة من أى لاعب سواء كان أحدًا من زملائه، أو حتى مشاركة من أحد من لاعبى فريق زعيم الثغر.

وعلى الفور تم نقل اللاعب على وجه السرعة بسيارة إسعاف، خارج الملعب وسط صافرات من قبل الجماهير لإنهاء اللقاء وهو ما قام به الحكم.