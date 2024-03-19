نقل النواب توصي بتوفير احتياجات المواطنين من خطوط المواصلات

ناقشت لجنة النقل بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء، منها طلب النائبة سناء السعيد، بشأن توقف خط سير أتوبيس أسيوط / سوهاج من ناحية الشرق.

واستعرضت النائبة سناء السعيد، طلب الإحاطة مشيرة إلي معاناة المواطنين بالصعيد بسبب إلغاء خط أتوبيس أسيوط / سوهاج من ناحية الشرق. وطالبت بسرعة توفير اتوبيسات لتسهيل حركة المواطنين.

وقال ممثل الشركة القابضة للنقل البرى، إن الشركة قامت بعمل تغيير في الاتوبيسات بذلك الخط لتحسين الخدمة تدريجيا، بعدما سبق وتم إلغاءه بسبب العائد من التشغيل.

وتساءل النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، عن سبب خسائر خطوط الشركة رغم تحقيق القطاع الخاص مكاسب وأسعاره مرتفعة. ودعا وكيل اللجنة، لعقد جلسة استماع لرئيس الشركة القابضة للنقل البرى للاستماع لخطته ورؤيته بشأن تطوير الشركة.

وأوصت اللجنة بإفادتها ببيان بعدد سيارات الأسطول وحالة السيارات فنيا والهيكل الإدارى ومتوسط أعمار العاملين والمصروفات لشركة الصعيد

كما أوصت اللجنة بالبدء التجريبي لتشغيل الخط، وحال عدم تلبية الاحتياجات يتم إسناد الأمر لجهاز تنظيم النقل.

وأكد النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، أهمية الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة نظرا لارتباطها بخدمة هامة من خدمات المواطنين والتى يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطويرها كل يوم.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن حاجة مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر إلى دعمها بعدد 4 أتوبيسات نقل عام تعمل بالطاقة النظيفة سواء بالغاز أو بالكهرباء.

وأوصت اللجنة بتوجيه دعوى للمسئولين المعنيين بمحافظة البحر الأحمر لمناقشة أسباب تأخر ورفض تدعيم مدينة الغردقة بأربعة اتوبيسات نقل عام تعمل بالطاقة النظيفة.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سهام بشاى، بشأن الحاجة إلى توفير أتوبيسات إضافية للعمل على خط (مدينة الوسطى / مدينة ناصر / بنى سويف) وذلك لتلبية احتياجات عدد كبير من الطلبة والموظفين مستخدمى هذا الخط.

وأوضح سكرتير عام المحافظة، أن رغم إبرام تعاقد مع شركتين لم يتم التنفيذ علي أرض الواقع.

وقال سيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل، أن كل محافظة يقوم بإجراء تعاقدات بها، يجد مقاومة بسبب تعارض المصالح.

وبعد الاستماع لمبررات كل من ممثلي المحافظة وجهاز النقل، حول فشل التعاقد مع الشركات، انتقد النائب وحيد قرقر، تكرار فشل تلك التعاقدات في عدد من المحافظات، نتيجة محاربتها بسبب تعارض المصالح، داعيا لسرعة حسم تلك المشكلة. وأوصت اللجنة، بمنح جهاز النقل أسبوع لحل المشكلة وإفادة اللجنة.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن الحاجة إلى إعادة تشغيل خطوط أتوبيسات غرب الدلتا (بدر/ السادات- بدر/ دمنهور/ بدر/ طنطا – بدر/ منوف) بمحافظة البحيرة.

وأوصت اللجنة، بالتنسيق التام بين جهاز تنظيم النقل وشركة غرب الدلتا والنائب مقدم طلب الإحاطة بشأن توريد الأتوبيسات اللازمة لسد حاجة المواطنين وإفادة اللجنة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزى، بشأن عدم إتخاذ أية خطوات تنفيذية بشأن البرتوكول المبرم بين وزارة النقل ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة لتشغيل عدد (4) خطوط نقل وهى، منشأة القناطر إلى القيراطين- طناش – دائرى- وراق جامعة القاهرة- الجيزة، ومنشأة القناطر إلى (الجيزة كورنيش)، و منشأة القناطر إلى (رمسيس كورنيش)، ومنشأة القناطر إلى نكلا (نكلا- الصليبة – المحور).

وأوصت اللجنة، بتشکیل لجنة من جهاز النقل و محافظة الجيزة تضم سكرتير عام المحافظة وادارات السيرفيس والمرور والمواقف بالمحافظة لدراسة احتياجات مركز منشية القناطر وكذلك خط البدرشين العياط، من خطوط مواصلات، وذلك خلال ٧٢ ساعة، علي أن يتم إخطار اللجنة بنتائج أعمالها.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد يسرى عبادة، بشأن: الحاجة إلى عودة خطوط أتوبيسات غرب الدلتا من كوم حمادة إلى (إسكندرية والقاهرة وطنطا) مع دعم مركز كوم حمادة بعدد من العربات للعمل على خط كوم حمادة / مدينة السادات.

وأوصت اللجنة، بالإسراع في إعداد البروتوكول الخاص بإعادة هيكلة النقل الداخلي بمحافظة البحيرة بين جهاز النقل ومحافظة البحيرة مع التأكيد على كوم حمادة في هذا البروتوكول.