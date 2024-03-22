وزير العمل: لدينا استراتيجية لتمكين المرأة وتحقيق المساواة فى سوق العمل

قال وزير العمل حسن شحاته، إن الوزارة لديها استراتيجية لتمكين المرأة العاملة اقتصاديا واجتماعيا وتحقيق المساواة بين الجنسين فى سوق العمل بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.. مؤكدا أن التزام الدولة المصرية بتعزيز مكانة المرأة على كافة المستويات يعكس التقدير الكامل لدورها فى الجمهورية الجديدة.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف الوزير، أن تمكين المرأة اقتصاديًا وتنمية مهاراتها على احتياجات سوق العمل يأتي على رأس أولويات وزارة العمل، حيث تقدم الوزارة العديد من البرامج التدريبة للسيدات، كما توفر لهن فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص.. مشيرا إلى انخفاض نسب البطالة بين السيدات خلال السنوات الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية للمرأة، حيث تراجعت نسبة بطالة السيدات لـ 17.7% مقارنة بـ 24.8% لعام 2014.

وأوضح أن الدولة وضعت قضية تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين كعنصر أساسي في التنمية البشرية المستدامة.. مشيرا إلى أن الوزارة أنشأت وحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، كما أطلقت الوزارة الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تعد خطوة غير مسبوقة لدمج الإناث في سوق العمل وتوفير إطار داعم للمرأة للعمل بالقطاع الخاص وتعزيز فرص مشاركتها الاقتصادية، كما أن الوزارة تنفذ برامج تدريبية للسيدات بالتعاون مع الشركاء الدوليين مثل منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي، كما أن كافة الخدمات التدريبية تدخل فيها المرأة من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة وكذلك ضمن مشروع مهني 2030 بالمجان وكذلك مساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة.

وتوجه وزير العمل بالتحية والتقدير لكل سيدات مصر والمرأة العاملة اللاتي يبذلن كل الغالي والنفيس من أجل نهضة الوطن والحفاظ على تماسك المجتمع ويضربن أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني في كل مواقع العمل.. مؤكدا أن المرأة المصرية رمزا للعطاء وشريكا أساسيا في تنمية الدولة وبناء الجمهورية الجديدة.