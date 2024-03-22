عمرو عزت يتقدم باقتراح بشأن استراتيجية عربات التدريب المهني بالجمهورية لتأهيل الشباب وفق جدول زمني

تقدم النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، بطلب اقتراح برغبة موجه إلى وزير العمل بشأن “وضع استراتيجية ومنهجية لتعميم عربات التدريب المهني في كل أنحاء الجمهورية لتأهيل الشباب لسوق العمل وذلك وفق جدول زمني محدد”.

وبحسب المذكرة الإيضاحية للطلب؛ فقد نشرت وزارة العمل على مواقعها الرسمية على الإنترنت صورا، بشأن 10 عربات تدريب متنقلة جديدة جاهزة للإنطلاق إلى عدد من المحافظات لتقوم بمهام تدريب وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل وذلك في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة “مهنتك مستقبلك”. وقد أعلن وزير العمل حسن شحاتة، أن هذه العربات سوف تنطلق إلى محافظات: الإسكندرية، والوادي الجديد ، والشرقية، وجنوب سيناء، سوهاج، الأقصر، البحر الأحمر، وكذلك شمال سيناء، تنفيذا لخطة الدولة بتنمية هذه المحافظة الاستراتيجية.

وأوضح أيضًا أن هذه العربات سوف تقوم بتدريب وتنمية مهارات الشباب بالمجان على مجموعة من المهن التي يحتاجها سوق العمل منها مهن التفصيل والخياطة، والسباكة الصحية والكهرباء وتوصيلاتها وصيانة الحاسب الآلي، وصيانة الموبايل واللغات والمأكولات السريعة وغيرها، وبحسب طبيعة كل محافظة.

وأشار إلى أن “الوزارة” تتحرك في كافة الاتجاهات من أجل تطوير منظومة التدريب المهني تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تمتلك 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية، ولديها صندوق تمويل التدريب والتأهيل وتتعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية من أجل تنشيط عملية التدريب المهني بشكل مستمر، وأنها بصدد إطلاق مشروع “مهني 2030” لتطوير منظومة التدريب المهني تعاونا مع القطاع الخاص تمثلها في هذا المشروع “مؤسسة طفرة للتنمية”.

يشار هنا إلى أن تلك الوحدة التدريبية المتنقلة عبارة عن ورشة تدريبية على احدى المهن الحرفية ملحق بها جرار لسهولة التنقل من مكان لآخر، والغرض منها تدريب الشباب فى المناطق النائية داخل قرى ومحافظات جمهورية مصر العربية، والبعيدة عن مراكز التدريب المهني الثابتة، وأنه تم تنفيذ عمليات التطوير فى الوحدات التدريبية بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم، وتحت إشراف مهندسي الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.