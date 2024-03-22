الليلة.. منتخب «الفراعنة» يواجه نظيره النيوزيلندى فى بطولة «كأس عاصمة مصر»

في الظهور الأول تحت قيادة المدرب الوطني حسام حسن، الذي تولى المسؤولية خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا، يخوض منتخب مصر مباراة قوية ضد منتخب نيوزيلندا مساء اليوم «الجمعة»، على استاد العاصمة الإدارية الجديد، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا في إطار الدور قبل النهائي من بطولة كأس العاصمة الإدارية الودية، والتي تنظمها القاهرة ما بين الفترة من 22 حتى 26 مارس الجاري.

وفي الدور الودية ذاتها، التي تقام ضمن مشروع «سلسلة فيفا»، يلتقي منتخبا تونس وكرواتيا في نصف النهائي الآخر، بعد ذلك يلتقي الفائزان من المباراتين في النهائي يوم 26 مارس، بعد يوم واحد من إقامة مباراة المركز الثالث بين الخاسرين.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الدورة الودية الرباعية كان من المقرر أن تقام في الإمارات، قبل أن يتم نقلها إلى مصر.

وستكون المهمة الأولى لحسام حسن هي إعادة المنتخب للطريق الصحيح، بعد مشاركة مخيبة في كأس أمم أفريقيا 2023، لم يحقق خلالها الفراعنة أي انتصار (4 تعادلات في 4 مباريات)، قبل الخروج من دور الـ16 على يد الكونغو الديمقراطية.

وكان حسام حسن قد أعلن عن قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر مارس، وشهدت القائمة التي تضم 25 لاعبا غياب محمد صلاح لاعب ليفربول، وظهور مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي للمرة الأولى.

وتأتي المشاركة في الدورة الودية ضمن استعدادات المنتخب المصري لاستكمال مشوار تصفيات كأس العالم 2026، وبدء حملة البحث عن بطاقة التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2025.

وبعد التوقف الدولي الحالي، يخوض المنتخب المصري مباراتين أمام بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات مونديال 2026، الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيوزيلندا

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، محمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، عمر مرموش