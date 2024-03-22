حافلات مجانية لنقل الجماهير لمؤازرة المنتخب في كأس “عاصمة مصر”

تبدأ مصر توفير أتوبيسات لنقل الجماهير بالمجان من الميادين العامة في القاهرة والجيزة والشرقية، إلى استاد مصر بالعاصمة الادارية الجديدة، لحضور مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس “عاصمة مصر” ضمن سلسلة فيفا الدولية.

وتبدأ الحافلات من الساعة 4 عصراً وسيكون بداية خط السير من الميادين التالية «عبد المنعم رياض، العباسية، حدائق القبة «بجوار نادي مصر للبترول»، مدينة نصر، محطة مترو الاستاد بجوار «نادي الزهور» وكذلك بجوار «نادي السكة الحديد»، محطة عدلي منصور، شبرا الخيمة، السلام، المعادي «أمام المركز الأوليمبي»، الجيزة، حدائق الاهرام «أمام نادي حدائق الاهرام»، زهرة العاصمة، العاشر من رمضان «ميدان الأردنية»، الزقازيق أمام نادي الشرقية».

وكان منتخب مصر قد اختتم استعداداته مساء أمس، لخوض مواجهة نيوزيلندا الودية في نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، المقرر إقامتها مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة، على أرضية ملعب استاد مصر، الذي يحتضن المباراة الافتتاحية والنهائية.

ويخوض منتخب مصر أول مباراة له تحت قيادة المدير الفني الجديد حسام حسن وطاقمه المعاون، والذي تولى المنصب خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس عاصمة مصر، برفقة كلا من: نيوزيلندا، تونس وكرواتيا.