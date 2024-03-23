“نصار” يستجيب لمطلب أهالي شبرا الخيمة بتركيب خطوط الإنارة وكاميرات المراقبة داخل نفق كلية الزراعة

وجه النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب بسرعة تلبية مطالب أهالي شبرا الخيمة بشأن إنارة نفق شبرا الخيمة المؤدي إلى محطة مترو كلية الزراعة ومبنى الكهرباء والجوازات حرصا منه على سلامة المواطنين وعبورهم النفق حيث تبين له عدم وجود كشافات إنارة داخل النفق.

وتابع النائب مجاهد نصار والمستشار محمد صدقي نصار، مساء أمس، أعمال تركيب كشافات الإنارة داخل أنفاق كلية الزراعة التي تجري على قدم وساق على نفقته الخاصة وكذلك تركيب كاميرات المراقبة لمتابعة الحالة الأمنية وسط ترحيب المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم وشكرهم للنائب مجاهد نصار على إضاءة هذا النفق المظلم الذي كان يمثل كابوساً مزعجاً وصداعاً في رأس أهالي شبرا الخيمة ليلاً ونهاراً

وقام النائب مجاهد نصار بالتواصل والتنسيق مع اللواء مدير أمن القليوبية ومأمور قسم أول شبرا الخيمة للتنسيق بشأن تخصيص أفراد من الشرطة داخل الأنفاق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال الخارجين عن القانون والمدمنين واللصوص وتأمين عبور المواطنين وعدم سرقة كشافات الإنارة مرة أخرى .